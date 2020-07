Frais de garde – Le coup de pouce aux familles aisées vacille à droite La décision d’alourdir le projet en permettant aux contribuables de soustraire aussi 10’000 fr. par enfant passe mal. Le scrutin s’annonce très serré. Florent Quiquerez

Ueli Maurer n’est pas franchement convaincu par la réforme qu’il doit défendre. keystone-sda.ch

Pas facile de défendre un projet auquel on ne croit pas à 100%. Ce vendredi, c’est Ueli Maurer qui a dû s’y coller. Le conseiller fédéral UDC est venu lancer la campagne en faveur de la déduction fiscale des frais de garde, soumise en votation le 27 septembre. «Le projet sur la table n’est pas celui que j’ai défendu au départ, mais il est désormais soutenu par le Conseil fédéral et le parlement.» On a connu mieux comme argumentaire…