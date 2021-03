Réinsertion professionnelle – Le coup de pouce à la formation manque parfois sa cible Selon un rapport de la Cour des comptes, le Chèque annuel de formation, instauré en 2001, mérite d’être amélioré. Des pistes sont avancées. Xavier Lafargue

Les cours de langue sont les plus prisés, en 2019 ils représentent 68% des formations suivies par les bénéficiaires du CAF. KEYSTONE

L’outil, bien que modeste, est intéressant, mais selon la Cour des comptes, il pourrait être plus performant. Instauré en 2001, le Chèque annuel de formation (CAF) poursuit deux buts principaux: d’une part permettre à ses bénéficiaires de développer leurs compétences professionnelles en cours de carrière, d’autre part faciliter l’accès à des cours certifiants pour les personnes les plus faiblement qualifiées, afin d’aider à leur réinsertion dans le monde du travail. Or, dans leur rapport de 88 pages rendu ce mardi 16 mars, les juges constatent que ces deux objectifs ne sont pas totalement atteints.