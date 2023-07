Orthographe rectifiée – Le coup de gueule des linguistes contre les rengaines des puristes Les spécialistes de la langue rappellent les bases scientifiques qui démontrent que l’orthographe peut être simplifiée sans appauvrir le français. Lise Bourgeois

La langue des messages écrits sur smartphones utilise «d’autres codes». Selon la linguiste Corinne Rossari, ce n’est pas cela qui va empêcher les jeunes d’écrire une phrase complète dans une lettre de motivation. MARIE-LOU DUMAUTHIOZ

Dix-huit linguistes de France, de Belgique, de Suisse et du Québec ont résolu de répondre aux puristes de la langue française dans un manifeste publié chez Tracts Gallimard. Intitulé «Les linguistes atterré(e)s: le français va très bien merci!» leur plaidoyer veut en finir avec les idées reçues. Non, le français n’est pas en train de s’appauvrir. Et non, l’orthographe n’est pas l’alpha et l’oméga de la langue.