Qatar 2022 – Hold-up du Costa Rica contre le Japon Au terme de la pire rencontre du Mondial 2022 de football, les Japonais ont été piégés par les Costariciens (0-1). Ils n’ont pas réussi à percer le coffre-fort adverse et ont cédé à la 81e. Robin Carrel

Keylor Navas (à droite) a réussi le match quasi parfait. AFP

Les «Samouraïs bleus» se sont-ils enflammés après leur succès inaugural contre l'Allemagne (1-2)? Le sélectionneur Hajime Moriyasu a changé cinq joueurs de son XI de base après leur entrée en lice retentissante et ça s'est senti dimanche matin, sur le pré de l'Ahmed bin Ali Stadium. Les Japonais ont eu toutes les peines du monde à franchir le bunker costaricien et les supporters nippons ont dû attendre trois quarts d'heure pour enfin pouvoir un tant soit peu s'enthousiasmer.

Cinq tentatives et aucune de cadrée à la pause (0,05 expected goal à la mi-temps, sans doute la pire à regarder de ce Mondial), ont convaincu le coach du Japon de changer de fusil d'épaule. Il a effectué deux changements et Hidemasa Morita a enfin réussi à attraper le cadre - frappe magnifiquement détournée par Keylor Navas - après moins de trente secondes dans la deuxième période. Deux minutes plus tard, une tête de Wataru Endo a été facilement maîtrisée par le portier remplaçant du Paris St-Germain. Au final, les Asiatiques auront beaucoup essayé - quelle occasion à la 88e! - et ont fini par être pris au piège.



Le Costa Rica, lui, a enfin envoyé son premier... tir du tournoi, tout court, lors de ce deuxième match de poule. Les joueurs d'Amérique centrale, sevrés de chances en entrée de compétition contre l'Espagne (0-7), ont enfin essayé quelque chose par Gerson Torres dès la quatrième minute. Mais de là à se montrer dangereux, il y avait encore un pas, franchi par un extérieur du pied de Joel Campbell un peu trop présomptueux à la 35e.

Finalement, à neuf minutes de la fin, Keysher Fuller a réussi ce qu’on pensait impensable. Le latéral droit du CS Herediano a envoyé la première tentative cadrée de sa sélection de la compétition, de son mauvais pied qui plus est, et ça a fini au fond de façon assez incroyable.

En fin de partie, Hajime Moriyasu a eu beau empiler les joueurs offensifs, rien n'y a fait. Entre une formation japonaise qui n'y arrivait pas et des Costariciens qui n'en espéraient pas tant, les cartes ont été redistribuées dans cette poule E. Le Japon jouera sa place en 8es de finale contre l'Espagne lors de la troisième journée et le Costa Rica se remet à espérer. A ce niveau-là, une qualification des «Ticos» pour la suite ne tiendrait plus hold-up, mais plutôt du miracle. Et si les Allemands battent la «Roja» en soirée, alors là…



