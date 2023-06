Trois personnes soutenant Renovate Switzerland ont mené une action à Zurich

À 13h00 aujourd’hui, à l’occasion de la grève féministe, trois personnes soutenant Renovate Switzerland ont mené une action devant la Porte de l'enfer de Rodin au Kunsthaus de Zurich. C'est ce que nous apprend un communiqué de l'organisation de défense du climat.

Elles ont répandu du liquide noir devant la célèbre Porte ainsi que sur leur corps. Elles se sont ensuite collé la main au piédestal de l'œuvre, dans le but d'alerter sur les répercussions des changements climatiques sur les femmes, les enfants et les minorités de genre. La police est arrivée une vingtaine de minutes plus tard.