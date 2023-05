Fête des travailleurs et travailleuses à Genève – Le cortège du 1er Mai avait la gueule de bois Au lendemain du glissement à droite du Conseil d’État, les militants ont défilé en rangs clairsemés. Luca Di Stefano

Le cortège du 1 er Mai sur le pont du Mont-Blanc. LAURENT GUIRAUD

Au lendemain d’une journée électorale contrastée pour la gauche genevoise, le traditionnel cortège du 1er mai a réuni environ 2000 personnes dans les rues de la Ville. De la place des 22-Cantons en passant par le pont du Mont-Blanc et les Rues Basses, avant de terminer aux Bastions, où les discours se sont succédé devant les stands syndicaux et politiques, la manifestation n’a pas mobilisé les foules.

Lundi, les orateurs avaient tous les résultats de la veille en tête. Au micro, ils ont ainsi évoqué «la victoire du capital», «l’indifférence climatique» ainsi que «les sombres perspectives» pour les cinq années à venir à Genève, où la droite est désormais majoritaire au Conseil d’État et au Grand Conseil.

Échéances politiques

Autre actualité, le salaire minimum et les assauts qu’il subit à Berne à la faveur la motion Ettlin. Si celle-ci ne supprime pas le principe validé par la population genevoise en 2020, elle instaurera, si la loi d’application entre en vigueur, une primauté des conventions collectives de travail dans les secteurs qui en possèdent une. En d’autres termes, les travailleurs exerçant des professions peu valorisées pourraient perdre ce droit qui garantit aujourd’hui un salaire de 24 francs de l’heure à Genève.

L’abaissement du taux de conversion de 6,8% à 6% inclus dans la réforme de la LPP fait également partie des préoccupations des partis de gauche.

Enfin, ce cortège du 1er mai servait de vitrine à l’initiative 1000 emplois, une sorte de «plan Marshall» en faveur de la transition écologique et sociale. Le mécanisme sur lequel la population votera le 18 juin veut pousser les collectivités publiques à créer chaque année un nombre de nouveaux postes corrélé au taux de chômage. Un taux de 5% donnerait lieu à la création de 1000 emplois (d’où le nom de l’initiative). Avec le taux de chômage actuel à Genève, 600 postes seraient ouverts.

La conseillère aux Était, Lisa Mazzone, Helena Verissimo de Freitas, du PS ainsi que Carole-Anne Kast (PS), élue la veille au Conseil d’État. LAURENT GUIRAUD

Mobilisation importante pour «Jérémy»

Lundi, les luttes internationales occupaient également une part importante du cortège en soutien avec la Palestine, le Kurdistan, l’Iran ou le Chili notamment. Mais ce cortège, suivi du traditionnel rassemblement face au mur des Réformateurs, a surtout scandé un prénom. Celui de Jérémy, jeune militant incarcéré à Champ-Dollon depuis le 15 mars.

Accusé d’avoir bouté le feu à des véhicules du cimentier Holcim dans une gravière de Sézegnin, le jeune homme a été interpellé près de chez lui plus d’un an après les faits. Aujourd’hui, une mobilisation importante exige sa libération et dénonce une incarcération disproportionnée. Celle-ci a été récemment prolongée par le Tribunal des mesures de contrainte lequel justifie sa décision par le risque de collusion avec un suspect, toujours recherché.

Le cortège a rassemblé environ 2000 personnes. LAURENT GUIRAUD/TAMEDIA

Luca Di Stefano est journaliste à la rubrique genevoise depuis 2013. Diplômé de l'Académie du journalisme et des médias (AJM), il couvre en particulier l'actualité judiciaire. Plus d'infos @LucaDiStefano10

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.