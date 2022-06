Fête des écoles – Le cortège de l’après-midi a retrouvé le plaisir de défiler en musique Plus de 3000 enfants ont traversé dans l’allégresse le centre-ville. Les mines étaient joyeuses, à tous les âges. Thierry Mertenat

Les promos sont de retour en vieille ville, le cortège descend la rue des Chaudronniers. STEEVE IUNCKER-GOMEZ

Les micocouliers de la promenade Saint-Antoine ont des feuilles étonnamment vertes. Elles semblent se réjouir de la présence, sous leur couvert naturel, des têtes blondes qu’elles n’ont plus vues depuis trop longtemps à cet endroit. Deux étés, trois étés? Des années, quoi!

Les artistes de rue animent le cortège. STEEVE IUNCKER-GOMEZ

Parcours descendant et en musique, à travers la foule qui attend sur Bourg-de-Four. L’escorte a de l’allure. Elle porte le bicorne en feutrine. C’est la «Muni» qui régale en tête de défilé. Le carnet de marches est fourni, l’uniforme d’apparat bien porté. Il tranche avec le gris-bleu des forces de l’ordre qui se partagent le front sécuritaire.

Un agent veut jouer les malins sur son gyropode tout-terrain. Il domine et toise le public amassé sur les trottoirs, avant de faire une fausse manœuvre et d’être projeté au sol. On se précipite pour aider le gradé à se relever. Tout le reste se déroule sans dommage. Il fait chaud, certes, mais les porteurs d’eau sont plus nombreux que jamais.

Une bonne demi-douzaine de formations musicales rythment le cortège. STEEVE IUNCKER-GOMEZ

L’encadrement professionnel, le minutage respecté et le boulot des régisseurs de plateau mobile impressionnent comme le matin. Cette Fête des écoles est décidément dans les mains d’une équipe organisatrice qui sait fédérer l’ensemble des services municipaux concernés.

Personne ne fait la gueule, tout le monde est à son affaire et nos élus gardent le sourire, même si les apartés sont plus nombreux qu’en début de journée. On salue une fois encore, chez les élèves de 3P et 4P, les panoplies complètes découpées dans le carton, les recyclages de toutes sortes, les poissons volants et les couvre-chefs de sous-marinier. La rue leur appartient.

Les manèges tournent, loin des bouchons de voitures partout dans la ville. STEEVE IUNCKER-GOMEZ

Un peu moins aux automobilistes imprévoyants. Le bouchon s’étire de la plaine de Plainpalais jusqu’à la gare. On roule au pas des hauts de Saint-Jean au boulevard James-Fazy. Les climatisations sont à fond et les deux-roues motorisés dépassent les files à l’arrêt, en confondant la gauche et la droite. Des scènes urbaines à ne pas montrer aux enfants. Pour eux, au même instant qui s’éternise, des tours de manège en voltigeur.

La fête est finie. On range partitions et instruments. STEEVE IUNCKER-GOMEZ

