Procès aux Assises à Lyon – Le corps d’un caïd français dort-il au fond du Léman? Un trentenaire prend 20 ans pour l’assassinat d’une figure du grand banditisme français. L’accusé, alors joueur de foot en Suisse, aurait immergé le cadavre de sa victime dans le lac. Jérôme Morin

De nombreuses plongées ont été effectuées par la police suisse. Une zone de recherche de 4 km 2 a été définie. AFP

L’ex-batelier est soupçonné d’avoir progressé de nuit, en kayak, sur le canal de Noville puis sur le lac Léman, avant de lester le corps de sa victime de 50 kilos et de le jeter dans l’une des eaux douces les plus profondes d’Europe. Un corps jamais retrouvé.

C’est donc un procès sans cadavre qui s’est tenu, entre mardi et vendredi dernier, aux Assises à Lyon. À l’heure du verdict, un ressortissant français de 35 ans, ancien joueur de foot semi-pro, a été condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour l’assassinat, le 16 juin 2018, d’une figure du grand banditisme français. L’avocat général avait requis 25 ans.

À l’époque, la disparition inquiétante du quadragénaire, un Haut-Savoyard actif dans le trafic de stupéfiants, avait laissé penser à un règlement de compte entre bandes rivales. Il est en fait décédé dans une cave de la banlieue lyonnaise, sous les coups de l’accusé.

La batte de baseball, le duvet et le bonnet de bain

L’ancien footballeur, passé par quatre clubs suisses (FC Orbe, FC Massongex, FC Aigle, Lancy FC), a été interpellé plus d’un an après le crime, en flagrant délit de transport de 1 kilo de cannabis, dans l’Ain. Il s’est décrit comme «l’esclave» de la victime. Durant l’enquête, l’accusé a évoqué une bagarre au domicile de ses parents qui aurait mal tourné. Et qui aurait été déclenchée par la victime pour quelques milliers d’euros de cannabis pas écoulés à temps.

Ce boxeur à ses heures perdues a indiqué avoir asséné une vingtaine de coups de poing et avoir tenté d’étrangler le caïd, qui aurait fait, selon ses dires, une chute fatale. «Ce jour-là, c’était lui ou moi», a-t-il déclaré aux enquêteurs, en évoquant un homicide involontaire.

Mais l’ex-footballeur semi-pro aurait fait part à deux de ses proches de son intention de se débarrasser de ce boss dominant, dont il craignait qu’il s’en prenne à ses proches.

Les achats, le jour du meurtre, d’une batte de baseball, d’un duvet dans lequel le cadavre aurait été enveloppé et d’un bonnet de bain pouvant avoir contenu les écoulements de sang, sont autant d’indices en faveur d’une préméditation, retenue par les jurés.

Cette batte en aluminium, «il l’a achetée à la demande» de son patron, pour ne pas se faire agresser lorsqu’il convoie de la drogue, contredit l’avocat de la défense. S’il n’a pas plaidé la légitime défense, «ne pouvant pas en rapporter la preuve», il a insisté sur cette «scène plausible» d’une «rixe», où l’accusé a «eu le dessus» et où la victime «est tombée sur un rameur, a convulsé et est morte. Il a complètement paniqué», livre-t-il en marge du procès. Le choix du lac Léman, «sur lequel il avait travaillé, a produit une forme d’annulation magique de l’acte».

Kayak gonflable et puces de canard

Dans cette affaire, un de ses amis était également jugé, pour recel de cadavre. Il a écopé de 1 an de prison avec sursis. Le trentenaire a reconnu, durant l’enquête, avoir aidé à sortir le corps de la cave, puis avoir accompagné l’accusé dans un bois près de Lyon. La terre se révélant trop sèche, l’ancien footballeur aurait renoncé au premier coup de pelle à y enterrer la dépouille, qui pourrait être restée plusieurs jours dans un coffre de voiture, jusqu’à sa mise à l’eau.

Il avait tenté de louer un bateau dans une école de voile du Bouveret, dès le lendemain de l’homicide, avant de changer de plan et d’acquérir un kayak gonflable.

Des proches avaient constaté chez le sportif de multiples piqûres, compatibles avec les puces de canard qui infectent le canal de Noville, et des ampoules sur les paumes de ses mains, qui confortent l’idée d’un épilogue sur le lac Léman.

Sans reconstitution

L’accusé, qui logeait pour quelques jours encore en Suisse, dit avoir découpé le canoë au ciseau, qu’il aurait jeté dans des poubelles. Il se serait débarrassé de l’Audi A3 de la victime sur un parking, dans le secteur de Monthey, en laissant les clés sur le contact.

Les deux hommes s’étaient rencontrés en boîte de nuit quelques années plus tôt. L’accusé a mis le doigt dans l’engrenage du trafic de stupéfiants, notamment comme chauffeur, et a vite été menacé de représailles s’il cessait cette activité illégale, selon Me Parado, autre conseil de la défense.

«Ce n’est pas un délinquant professionnel, alors que la victime est connue comme ça. C’est l’inverse d’un dossier classique. Le Covid n’a pas aidé à retrouver le corps», fait savoir l’avocat, avant le procès. Crise sanitaire oblige, l’accusé n’a pas pu se rendre au lac Léman, pour une reconstitution.

De nombreuses plongées ont été effectuées par la police suisse. Une zone de recherche de 4 km2 a été définie. Une torpille-sonar tractée et un robot sous-marin téléguidé ont été employés. Seule une pelle, dont pourrait s’être débarrassé l’accusé, a été retrouvée.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.