Vietnam – Le corps de l’enfant tombé dans un trou de 35 mètres a été retrouvé Tombé dans un pilier creux en béton d’à peine 25 centimètres de large et 35 mètres de profondeur le 31 décembre, le corps du garçon a été retrouvé.

Quatre jours après sa chute, les autorités avaient déclaré le garçonnet mort, ajoutant que retrouver son corps serait «une tâche très difficile». AFP

Au Vietnam, les sauveteurs ont retrouvé et extrait vendredi le corps d’un garçon de 10 ans tombé il y a plusieurs semaines dans un profond puits sur un chantier de construction dans le sud du pays, ont indiqué vendredi les médias d’État.

Thai Ly Hao Nam avait chuté dans un pilier creux en béton d’à peine 25 centimètres de large et 35 mètres de profondeur, coulé pour la construction d’un nouveau pont, alors qu’il semblait chercher de la ferraille le 31 décembre. Les sauveteurs de la province de Dong Thap dans le delta du Mékong ont essayé de forer et de ramollir le sol environnant pour tenter de tirer le pilier vers le haut et d’extraire le jeune garçon, mais en vain.

Des centaines de secours déployés

Quatre jours après sa chute, les autorités avaient déclaré le garçonnet mort, ajoutant que retrouver son corps serait «une tâche très difficile». Des centaines de soldats et d’experts en ingénierie ont été déployés.

Tôt vendredi, le garçon a été ramené à la surface après que les sauveteurs sont descendus à une profondeur de 25 mètres et ont ensuite utilisé des équipements spécialisés pour le remonter, a indiqué le site d’information VNExpress. «Le sauvetage a duré très longtemps. Comme il y avait de la terre autour du pilier… le corps du garçon était intact», a déclaré vendredi le vice-président du comité provincial, Doan Tan Buu. Le corps du garçon a été rendu à sa famille pour être enterré.

AFP

