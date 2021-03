Différence de contamination – Le coronavirus s’attaque moins au groupe sanguin O L’influence du groupe sanguin sur le risque de contracter cette infection était déjà supposée il y a un an. Cette hypothèse se confirme de plus en plus. Explications. Caroline Zuercher

Le groupe sanguin pourrait avoir un effet sur la gravité de la maladie. Le coronavirus s’attaquerait en effet moins au groupe O. Universal Images Group via Getty

Depuis un an, des chercheurs analysent l’influence du groupe sanguin (système ABO) sur le risque d’être infecté par le coronavirus. En mars 2020, une recherche réalisée en Chine supposait déjà l’existence d’une telle relation, à l’avantage du groupe O. Depuis, les études se sont multipliées. Selon une méta-analyse diffusée en janvier par la revue spécialisée «Viruses», 34 établissent une association, contre quatre qui ne la mettent pas en évidence. Dans l’ensemble, elles montrent que le groupe O est favorisé et/ou que les autres groupes (le plus souvent A) ont un risque plus élevé.