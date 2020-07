Suisse – Le coronavirus a eu raison des désalpes à Fribourg Les responsables des désalpes fribourgeoises jettent l’éponge devant les difficultés à mettre en place les directives sanitaires pour les participants, notamment en matière de traçabilité.

Les désalpes fribourgeoises de Charmey, Albeuve et Semsales sont annulées cet automne en raison du coronavirus. Parmi les plus importantes de Suisse avec des milliers de spectateurs, elles étaient programmées le dernier week-end de septembre et le premier d’octobre.

Les responsables ont expliqué vendredi dans un communiqué qu’il était «compromis d’assurer une telle organisation», notamment pour construire les infrastructures, gérer les bénévoles et demander un soutien financier à des entreprises affectées par la crise. Ils ont aussi souligné les difficultés à mettre en place les directives sanitaires pour les participants, notamment en matière de traçabilité.

«L’esprit festif de la manifestation sera inévitablement et considérablement impacté après plusieurs mois de restrictions et par les exigences sanitaires imposées, dont les mesures d’hygiène et la distanciation sociale», ont-ils écrit dans leur communiqué. Ils ont d’ores et déjà donné rendez-vous au public pour l’édition 2021.

Ailleurs en Suisse romande, le service valaisan de l’agriculture a indiqué à Keystone-ATS qu’il était encore trop tôt pour se prononcer sur les désalpes 2020 dans le Vieux Pays. Dans le canton de Vaud également, des désalpes comme celles de l'Etivaz ou Saint-Cergue restent pour l’instant maintenues, à en croire les sites internet de ces manifestations.

( ats/nxp )