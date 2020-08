Lettre du jour – Le contrôle de nos vies Léon Meynet

Florian Cella

Chêne-Bougeries, 20 août

Travaillez, consommez, mangez, distrayez-vous, informez-vous grâce à Google, Amazon, Uber Eats, Facebook, Netflix et toutes vos chaînes en continu plus les vidéos à la carte de Swisscom ou Cablecom.

Ne prenez pas de risques inutiles, la nature est plus vraie sur Arte, la 5, Planète qu’en voulant la découvrir. Faites-vous des amis-e-s sur les réseaux sociaux comme vous l’avez apprécié avec les apéros durant le confinement.

Pas besoin de se voir physiquement pour s’aimer. WhatsApp pourvoit à tous les manques y compris ceux de l’amour physique grâce aux webcams de plus en plus sophistiquées qui peuvent même entrer dans l’intimité de vos lits, à deux, à trois ou quatre comme vous le désirez.

Si vous sentez le besoin de pratiquer des exercices physiques, faites-le à la maison sur un home-trainer simulation du Tour de France ou un tapis roulant simulation des 20 km de Lausanne ou de votre balade préférée dans les bois. […]

Soyez sveltes, soyez beaux/belles, soyez dynamiques. Tous nos programmes et toutes nos structures sont maintenant en place pour que vous baigniez dans une douceur, un bonheur infini comme l’a prévu Dieu 5G. Ne résistez pas, vous allez vous faire du mal. Ne manifestez pas, ne vous rassemblez pas, les rues, les places sont dangereuses et le Covid-19 est à l’affût partout.

Ne vous rendez pas responsables de l’expansion de la pandémie. Ne vous exposez pas inutilement. Exprimez votre colère en vitupérant et en brandissant des pancartes d’opposition devant votre poste.

Vous pouvez compter sur nous, femmes, hommes politiques sérieux, déterminés, soucieux du bien commun. Nous voulons vous protéger et vous offrir la meilleure qualité de vie possible pour vous, vos enfants et vos petits-enfants. […]

Vous pouvez aussi compter sur les GAFA et toutes les entreprises de vente, de contact, de divertissement affiliées. Elles connaissent très bien toutes vos habitudes et vos péchés mignons. Elles vous les servent sur un plateau à n’importe quelle heure du jour ou de la nuit.

Ne pensez pas, nous le faisons pour vous. Soyez calmes. Restez branchés sur vos prothèses électroniques. Tout ira bien.