Orchestre de Chambre de Lausanne – Le contrebassiste solo de l’OCL se fait voler son instrument L’instrument et les papiers d’identité du musicien Marc-Antoine Bonanomi ont été dérobés lors d’un concert à Aix-en-Provence.

Le contrebassiste solo Marc-Antoine Bonanomi a constaté que sa voiture a été fracturée et que la contrebasse a été dérobée ainsi que ses papiers. KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Le contrebassiste solo de l’Orchestre de Chambre de Lausanne (OCL) Marc-Antoine Bonanomi s’est fait dérober son instrument samedi dernier près d’Aix-en-Provence. Le musicien et le directeur artistique de l’OCL, le chef et violoniste Renaud Capuçon, ont immédiatement lancé des appels à témoin sur les réseaux sociaux pour retrouver la contrebasse d’une grande valeur.

Samedi dernier, l’Orchestre de Chambre de Lausanne (OCL) donnait un concert à Aix-en-Provence. Le contrebassiste solo Marc-Antoine Bonanomi a constaté que sa voiture a été fracturée et que la contrebasse, un exemplaire unique fabriqué par le luthier français Victor P. Sgarbi, a été dérobée ainsi que ses papiers d’identité, a indiqué l’OCL à Keystone-ATS revenant sur une information relayée dans les pages culturelles de plusieurs médias français.

Marc-Antoine Bonanomi, également professeur à la Haute Ecole de Musique de Lausanne (HEMU) et âgé de 60 ans, a attendu d’être de retour en Suisse pour déposer plainte. Une semaine après le vol, l’instrument n’avait toujours pas été retrouvé.

L’OCL a poursuivi sa tournée et s’est produit mercredi et jeudi les 7 et 8 décembre au Métropole de Lausanne à guichet fermé avec la pianiste argentine Martha Argerich. Marc-Antoine Bonanomi a pu jouer avec un instrument appartenant à l’OCL.

ATS

