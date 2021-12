When Harry Met Santa – Le conte de Noël gay qui ravit les Norvégiens Une vidéo des services postaux cartonne sur internet. Tendrement provocatrice, elle révèle l’ouverture d’un pays qui punissait encore les relations homosexuelles en 1972. Andrés Allemand Smaller

Dans la vidéo publicitaire «When Harry Met Santa», un Père Noël amoureux délègue à la Poste norvégienne la livraison de cadeaux pour pouvoir enfin passer du temps avec l’élu de son cœur, un Harry grisonnant.

Étonnant coup de foudre! Entre ce Norvégien grisonnant et le Père Noël, surpris un 24 décembre au pied du sapin, la rencontre est aussi inattendue que bouleversante. Pudiquement, à force de retrouvailles annuelles, d’échanges et de confidences, de rires et de larmes, il se développe entre ces deux hommes-là un attachement profond, une tendresse évidente et, oui, un lien d’amour.