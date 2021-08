Tennis – Le conte de fée de Teichmann a pris fin en finale Jil Teichmann a été battue en finale du tournoi WTA 1000 de Cincinnati par la meilleure joueuse du monde: Ashleigh Barty (6-3 6-1). Sport-Center

La Suissesse n’a rien pu faire. AFP

Toutes les bonnes choses ont une fin. La Suissesse au matricule 76 à la WTA a été largement dominée par la No 1 mondial pour sa 1re apparition à ce niveau de la compétition, en 1h13 de jeu. La Biennoise, qui n'a passé qu'un tour en Grand Chelem dans sa carrière, gardera surtout de cette incroyable semaine dans l'Ohio son parcours exceptionnel, où elle a battu successivement Naomi Osaka (No 2), Karolina Pliskova (No 4) et Belinda Bencic (No 12), excusez du peu.

Dimanche, en finale, la Seelandaise de 24 ans est bien entrée dans sa finale. Elle a toutefois craqué dans le «money time» de la 1re manche, abandonnant son service après avoir fait 3 fautes directes dans le même 8e jeu.

Son manque de régularité comparé à la référence de la petit balle jaune lui a également coûté son engagement dès le début du 2e set. Le début de la débandade, même si elle a évité de justesse une «roue de vélo» en toute fin de rencontre, se permettant alors de jouer avec un public local qui voulait prolonger le plaisir lui aussi.

Jil Teichmann a gardé le sourire à l’heure de soulever le petit plateau d’argent remis à la finaliste malheureuse. Elle est assurée de grappiller près de 30 places au classement WTA et de garnir son compte en banque de 190’000 dollars.

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.