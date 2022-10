C’est le prochain débat sur le vivre-ensemble: savoir comment nous allons cohabiter, collaborer et échanger avec les machines. Et surtout, décider quels gestes nous interdirons aux robots et autres intelligences artificielles.

Car cette technologie frappe à la porte. Fin septembre, Elon Musk a présenté sa Tesla des robots, une série Optimus qui sera vendue à moins de 20’000 dollars, dans les trois à cinq ans qui viennent, en millions d’unités, pour «transformer la civilisation».

L’avènement prévisible de ces robots, appelés à devenir des collègues, des équivalents mécaniques de nos animaux domestiques, ou encore des aides pour les tâches pénibles, sales et dangereuses, pose encore la question de savoir ce qui restera de spécifiquement humain dans un monde partagé avec des machines programmées pour nous copier à la perfection.

Étonnamment, ce débat a commencé en Suisse. Les élus qui travaillent à un projet de nouvelle constitution en Valais ont en effet inclus une nouveauté parmi les droits fondamentaux, le droit à des contacts humains.

L’alternative, c’est que le contact humain devienne un luxe.

On parle pour l’instant de certains soins dans les EMS, de l’obligation faite à une autorité judiciaire en chair et en os de vérifier une procédure pilotée par une intelligence artificielle, où encore des certaines interactions entre un être humain et ses élèves, dans un processus d’apprentissage qui pourrait être délégué à des vidéos et des tutos sur un téléphone portable. Mais la liste n’est pas exhaustive.

L’alternative à cette limite juridique, c’est que le contact humain devienne un luxe. Parce que la personne que nous paierons pour tel ou tel service coûtera bientôt beaucoup plus cher que la machine.

Le débat est vertigineux. La bonne nouvelle, c’est qu’il nous reste un petit peu de temps pour y réfléchir.

