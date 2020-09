Diplomatie – Le conseiller fédéral Ignazio Cassis se rendra en Iran Dans le cadre des célébrations liées aux 100 ans de la diplomatie suisse en Iran, le ministre des Affaires étrangères rencontrera le président Rohani ce week-end lors d’une visite de trois jours.

Lors de ce voyage, Ignazio Cassis inaugurera en outre une exposition sur l’histoire des relations bilatérales entre la Suisse et l’Iran. KEYSTONE

Le conseiller fédéral Ignazio Cassis se rendra en Iran de samedi à lundi, a indiqué le Département fédéral des Affaires étrangères (DFAE) mardi dans un communiqué. Cette visite officielle s’inscrit dans le cadre des festivités entourant le 100ème anniversaire de la présence diplomatique de la Suisse en Iran.

Durant son séjour, le chef du DFAE rencontrera le président iranien Hassan Rohani, le ministre des Affaires étrangères Mohammad Javad Zarif et le secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale Ali Shamkhani.

Seront évoqués des sujets bilatéraux comme les droits de l’homme ou le canal de financement suisse pour les exportations de biens humanitaires vers l’Iran. Les développements autour de l’accord nucléaire et la situation au Moyen-Orient seront aussi à l’ordre du jour des discussions.

Lors de ce voyage, Ignazio Cassis inaugurera en outre une exposition sur l’histoire des relations bilatérales entre la Suisse et l’Iran et il rencontrera des représentants d’entreprises suisses, du monde scientifique et du secteur de la santé.

Mandat de puissance protectrice

Le conseiller fédéral effectuera également une visite auprès de la section des intérêts étrangers, qui représente les intérêts des Etats-Unis au titre du mandat de puissance protectrice. La Suisse représente les intérêts américains en Iran depuis 1980.

Conformément à sa longue tradition de bons offices, la Suisse joue aussi un rôle de médiatrice. Elle a par exemple aidé à un échange de prisonniers entre l’Iran et les Etats-Unis au début du mois de juin.

ATS/NXP