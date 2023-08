Je travaille dans un bureau au bord du lac où nous ne disposons que d’une vieille machine qui sert de clim alors que les températures ont dépassé 35 degrés cette semaine! Mon employeur n’a-t-il pas l’obligation de me donner congé en pareilles circonstances?

S. Genève

Malheureusement pour vous, à moins que vous ne soyez enceinte, vous ne pourrez pas bénéficier d’un «congé-canicule», pour la simple et bonne raison que cela n’est pas prévu par le droit suisse! Malgré les revendications qui sont régulièrement émises par les syndicats de travailleurs sur ce point, l’article 8 de l’Ordonnance sur la protection de la maternité demeure l’une des rares normes mentionnant une limite de température acceptable pour l’exécution d’une prestation de travail: plus particulièrement, cette disposition prévoit que sont réputés dangereux ou pénibles pour les femmes enceintes les travaux effectués à l’intérieur par des températures ambiantes inférieures à –5° C ou supérieures à +28° C. Ainsi, en cas de températures telles que celles qui ont eu cours cette semaine, il incombe à l’employeur de s’arranger avec son employée pour fixer des mesures telles que le déplacement dans un bureau climatisé ou du home office.

Pour les autres travailleurs et de manière plus générale, l’article 328 du Code des obligations prescrit que l’employeur doit manifester les égards voulus pour la santé de ses employés. Cette norme très générale implique que l’employeur prenne les mesures nécessaires pour protéger ses employés de températures excessives.

On trouve également à l’article 16 de l’Ordonnance 3 relative à la loi sur le travail une règle selon laquelle tous les locaux d’un lieu de travail doivent être suffisamment ventilés, que ce soit naturellement ou artificiellement, de manière à ce que la température ne soit pas préjudiciable à la santé des travailleurs et adaptée aux tâches à y effectuer.

Il existe enfin une pléthore de recommandations émises par la Confédération, le SECO et les syndicats, que les employeurs devraient suivre tout en les adaptant à la profession et à l’environnement de travail concernés. Ces recommandations préconisent par exemple, en cas de fortes chaleurs, d’octroyer des pauses plus longues, de mettre à disposition des boissons fraîches ou encore de réduire la sollicitation physique.

La fin de la canicule de cet été étant annoncée, vous devriez bientôt retrouver un environnement de travail plus agréable. Si tel ne devait pas être le cas, adressez-vous à votre employeur pour lui demander si des aménagements sont possibles et, dans tous les cas, buvez beaucoup d’eau, mangez léger, faites des pauses dans des endroits frais, portez des vêtements amples et investissez peut-être dans un ventilateur pour rendre les chaudes journées de travail de ces derniers temps plus supportables…

Pascal Rytz Avocat.

