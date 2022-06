La cour de l’école primaire Pâquis-Centre, à la rue de Berne, sera fermée. Ainsi en a décidé le Conseil municipal de la Ville de Genève, en acceptant mercredi soir une motion du MCG. Les élus se sont ralliés à la position du Conseil administratif, selon laquelle cette mesure est inévitable pour endiguer ce qui est en train de devenir une scène ouverte de la drogue. «Ce qui doit prévaloir, c’est la protection des enfants», a affirmé Christina Kitsos, cheffe du département de la Cohésion sociale, dont dépendent les écoles.

Il y a un peu plus d’un an, la majorité de gauche du Conseil municipal avait pourtant refusé de se résoudre à une telle éventualité. Mais la situation s’est fortement dégradée depuis. Au deal de drogues et aux multiples incivilités est venue s’ajouter un trafic d’un nouveau stupéfiant, le crack, de la cocaïne sous forme de cristaux.