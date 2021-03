Ville de Genève – Le Conseil municipal veut diversifier les jurys des concours d’architecture Une motion demande une plus large rotation des membres qui composent les jurys. Elle ambitionne d’apporter davantage de diversité dans le style architectural des projets primés. Théo Allegrezza

Le Conseil municipal de la Ville de Genève, qui siège dans une salle de l’Organisation météorologique mondiale, lors de sa séance plénière du 30 mars 2021. TA

Cinq ans après son dépôt, la motion «Pour des jurys de concours d’architecture plus diversifiés» a été adoptée mardi soir par le Conseil municipal de la Ville de Genève. Cela valait la peine d’attendre puisqu’elle a été acceptée à l’unanimité par les élus. «Cette motion propose plus de rotations dans la composition des jurys», résume le PLR Nicolas Ramseier. «Nous sommes dans une petite ville. L’architecture est un art. Ce que j’aime n’est pas forcément ce qu’aime aussi mon voisin. Si on a toujours les mêmes jurés, c’est normal que ce soit toujours les mêmes styles qui ressortent», poursuit-il.