Ville de Genève – Le Conseil municipal pousse pour des préaux «plus égalitaires» Les élus ont soutenu une motion d’Ensemble à Gauche qui demande un réaménagement des cours d’écoles afin d’assurer un «meilleur partage de l’espace» entre filles et garçons. Théo Allegrezza

Dans l’école primaire de Trembley, des élèves jouent dans le préau. TDG

Le terrain de foot qui trône au milieu du préau et le match pendant la «récré» appartiendront-ils bientôt au passé? Peut-être. En ville de Genève, l’avenir qui se dessine dans les préaux devrait être plus «égalitaire et inclusif». Mercredi soir, le Conseil municipal a accepté une motion d’Ensemble à Gauche (EàG) qui entend «favoriser un partage de l’espace plus équitable entre filles et garçons».