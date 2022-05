Bisbille politique – Le Conseil municipal d’Onex a enfin son règlement Les habitants avaient refusé la mouture précédente en votation populaire. Caroline Zumbach

La salle du Conseil municipal d’Onex, dans une ancienne église de la place Duchêne. LUCIEN FORTUNATI

Il aura fallu trois ans, sept commissions, un référendum, une votation populaire, une séance extraordinaire du Conseil municipal et quatre votes pour réussir à modifier le règlement du Conseil municipal onésien! Ce dernier a finalement été voté mardi soir par 19 oui, 2 non et une abstention.