Je me suis mise au paddle avec beaucoup d’enthousiasme cet été et j’espère en recevoir un pour mon anniversaire. J’ai cependant remarqué que chacun en fait un peu à sa tête et que la cohabitation avec les autres bateaux ne se passe pas toujours sans heurts. Je me demande quelles sont les règles légales applicables à ce sport dans notre région?

Aurélie, Gland

Vous avez bien raison de vous renseigner, car la pratique du stand-up paddle (ci-après «paddle»), si elle n’est pas subordonnée à l’obtention d’un permis de conduire (ou de naviguer), n’en est pas moins soumise à quelques règles précises. Elles sont prévues par la loi fédérale sur la navigation intérieure (LNI) et l’ordonnance qui la complète (ONI) ainsi que, pour le lac Léman, par l’Accord de 1976 entre le Conseil fédéral et le gouvernement français concernant la navigation sur le lac Léman et le Règlement de la navigation sur le lac Léman.

Il ressort de l’ONI que le paddle peut logiquement être considéré comme un bateau à rame. Quant aux règles de priorité entre les différents types d’embarcations, l’article 44 de cette ordonnance permet de les classer ainsi: les bateaux prioritaires sont évidemment ceux chargés des urgences, signalés par un feu bleu, suivis dans l’ordre par les bateaux en service régulier (destinés au transport de passagers), les convois remorqués, les bateaux de transport de marchandises, les pêcheurs professionnels, les voiliers, les bateaux à rame et en dernier les bateaux à moteurs qui sont donc responsables de vous éviter. À noter en revanche que les adeptes de planche à voile ou de kitesurf n’ont pour leur part la priorité sur personne.

De manière générale, il faut aussi relever que les usagers de paddle doivent s’abstenir de tout comportement susceptible de les mettre eux-mêmes ou autrui en danger, d’endommager d’autres embarcations ou biens, y compris les rivages, de déranger la faune sauvage, d’entraver la navigation et la pêche, ainsi que de polluer l’eau. Ils doivent évidemment être aptes à pagayer en tout temps, ce qui interdit de pratiquer ce sport sous l’emprise de l’alcool, de drogue ou de médicaments favorisant l’endormissement.

Les paddles n’ont pas besoin d’être immatriculés, mais doivent porter, à un endroit visible, le nom et le domicile de leur détenteur, ce qui semble largement ignoré dans notre région. La police recommande également d’indiquer un numéro de téléphone permettant, si une planche est retrouvée inoccupée, de savoir rapidement si elle est signalée comme perdue ou si son propriétaire est potentiellement en danger.

Enfin, les pagayeurs doivent être munis d’un engin de sauvetage ou au moins d’une «aide à la flottabilité» dès qu’ils sortent de la zone riveraine du lac, c’est-à-dire s’ils naviguent à plus de 300 mètres du bord du lac, et éviter les zones interdites à la navigation (signalées par des panneaux aux bandes rouge-blanc-rouge ou des bouées jaunes).

Nous vous souhaitons un joyeux anniversaire près de notre beau Léman!

