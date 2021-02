Budget 2021 – Le Conseil fédéral veut investir 2,3 milliards dans l’armée Les sept Sages prévoient cette année des crédits d’engagement à hauteur de 2,3 milliards de francs destinés à l’acquisition de matériel de l’armée et au programme immobilier du Département de la défense.

Le Conseil fédéral veut notamment rendre les troupes au sol plus mobiles pour pouvoir faire face à des conflits hybrides. Keystone/Pool/Gian Ehrenzeller

Le Conseil fédéral veut investir 2,3 milliards cette année dans l’armée. Il a présenté jeudi sa copie au Parlement. L’accent a notamment été mis sur la communication et la mobilité, tout en développant l’efficience énergétique de l’armée.

Cette somme est en baisse par rapport à 2020, le Conseil fédéral avait alors demandé 2,7 milliards. Il prévoit cette année des crédits d’engagement à hauteur de 2,3 milliards de francs destinés au programme d’armement, à l’acquisition de matériel de l’armée et au programme immobilier du Département de la défense. Il a fixé cinq objectifs.

Communication

Le Conseil fédéral veut développer les systèmes de communication. Cela doit permettre à l’armée d’être opérationnelle rapidement et de garantir une communication fiable et mieux protégée contre les cyberattaques.

Une enveloppe de 178 millions de francs doit permettre de développer le Réseau de conduite suisse. Des sites, importants pour les engagements, mais pas raccordés au réseau, y seront intégrés. L’équipement des centres de calcul doit être renouvelé (79 millions) et les infrastructures de commandement des Forces aériennes doivent être rénovées et adaptées (66 millions).

Le Conseil fédéral veut également améliorer la mobilité pour rendre les troupes au sol plus mobiles afin de pouvoir faire face à des conflits hybrides. Les véhicules de sapeurs de chars doivent être renouvelés (360 millions) et les remorques à un et deux essieux remplacées (66 millions).

La protection des soldats devra par ailleurs être optimisée. Les équipements de protection contre les armes nucléaires, biologiques et chimiques acquis dans les années 1990 doivent être remplacés (120 millions).

Infrastructures logistiques

Les infrastructures logistiques doivent par ailleurs être adaptées, avec des espaces de stockage et d’exploitation supplémentaires. Le bâtiment des ateliers à Berthoud (BE) doit être assaini et un nouveau bâtiment y sera construit pour les activités logistiques (163 millions). Il permettra d’accueillir quelque 2000 véhicules et 6000 palettes de matériel et de renoncer aux sites extérieurs de Rüdtligen-Alchenflüh et de Berne.

Enfin, le Conseil fédéral veut moderniser les infrastructures destinées à l’instruction. Il s’agit notamment de poursuivre le développement et la densification des places d’armes de Frauenfeld (69 millions) et de Drognens (45 millions).

Le Conseil fédéral entend également participer à l’installation de la halle de tir à Sion (26 millions), à l’assainissement du centre d’instruction de l’Office fédéral de la protection de la population à Schwarzenburg (34 millions). Il veut également acquérir des simulateurs pour les armes polyvalentes à épauler (51 millions).

Ce message sur l’armée 2021 tient par ailleurs compte de l’objectif climatique du Conseil fédéral. Le programme immobilier prévoit par exemple d’installer des panneaux photovoltaïques sur une surface totale de 18’000 m2, répartis sur 13 sites.

ATS