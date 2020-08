Nouvelle technologie – Le Conseil fédéral veut donner un coup d’accélérateur à la 5G Le gouvernement accorde une victoire d’étape aux opérateurs et aux partisans de la 5G en acceptant une motion du PLR qui demande une accélération du processus. Lucie Monnat

Un technicien installe une antenne 5G pour Swisscom en mai 2019 à Berne. KEYSTONE

Avec le port du masque et l’immigration, difficile de trouver sujet plus clivant que celui de la 5G. Mercredi, le Conseil fédéral a ajouté un nouvel épisode à cette saga qui déchaîne les passions. Le gouvernement approuve une motion déposée par le groupe PLR lui demandant de «prendre les mesures et les décisions nécessaires pour permettre le passage à la technologie de téléphonie mobile de la cinquième génération (5G)».