Croissance d’entreprises – Le Conseil fédéral veut créer un fonds d’innovation suisse L’objectif de ce fonds est d’améliorer le financement des start-up, notamment dans les domaines de la décarbonisation et de la numérisation.

Les analyses ont montré qu’un fonds d’innovation améliorerait le degré de maturité et la résilience du marché du capital-risque en Suisse. (Photo d’illustration) KEYSTONE/GORAN BASIC

La Suisse va se doter d’un fonds d’innovation destiné à renforcer la place économique pour les start-up. Ce fonds améliorera le financement de ces jeunes entreprises en particulier dans les domaines de la décarbonation et de la numérisation.

L’idée d’un fonds d’innovation suisse est née d’une analyse au sortir de la crise du coronavirus. Il s’agissait d’évaluer dans quelle mesure un tel fonds élargirait le marché du capital-risque en Suisse, améliorant ainsi les perspectives de croissance d’entreprises innovantes dans le pays.

Résilience du marché

Les analyses ont montré qu’un fonds d’innovation améliorerait le degré de maturité et la résilience du marché du capital-risque en Suisse. Il augmenterait l’attractivité de la place économique suisse. Et il contribuerait à compenser la disparition de certains instruments des programmes-cadres européens.

Ce fonds renforcerait à long terme l’innovation dans son ensemble et compléterait les instruments de promotion existants, en particulier ceux d’Innosuisse. Le Conseil fédéral souhaite mettre l’accent sur la phase de croissance (scale-up) et sur les domaines de la décarbonation et de la numérisation.

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.