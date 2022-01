Coronavirus en Suisse – Le Conseil fédéral va-t-il renforcer les mesures sanitaires? Les sept Sages se réunissent ce mercredi pour discuter de la situation épidémiologique. Ils pourraient ne pas imposer de durcissement en raison du ralentissement des contaminations. Arnaud Mittempergher

Le ministre de la Santé Alain Berset présentera ce mercredi les dernières décisions du Conseil fédéral face à la crise sanitaire. KEYSTONE/Peter Schneider

Au lendemain de la conférence de presse optimiste des experts de la Confédération, le Conseil fédéral doit décider mercredi de la stratégie à adopter face à la propagation du coronavirus.

Voici les principales options qui sont examinées par le gouvernement:

Prolonger les mesures actuelles

Alain Berset souhaite maintenir jusqu’à fin mars la règle des «2G» dans certains espaces intérieurs (accès réservé aux personnes vaccinées ou guéries) et celle des «2G+» dans les piscines et les discothèques (même règle que les «2G», à laquelle s’ajoute l’obligation de présenter un test de dépistage négatif à moins d'avoir été vacciné ou guéri il y a moins de quatre mois). Le ministre de la Santé veut également maintenir l’obligation de travailler à domicile jusqu’à la fin du mois de mars. Le Conseil fédéral garderait la possibilité de lever ces mesures plus tôt si la situation épidémiologique le permet.

De nombreux Cantons aimeraient toutefois limiter ces mesures à fin février. Vaud et Genève demandent quant à eux que l’on réexamine l’obligation de télétravailler à la fin du mois prochain pour voir si la mesure est toujours pertinente.

Durcir les mesures

Les sept Sages ont évoqué la possibilité d’étendre l’obligation de porter un masque aux enfants dès 8 ans, d’interdire la consommation dans les transports publics ou d’imposer l’enseignement à distance dans les hautes écoles. Ces nouvelles mesures ne semblent cependant pas nécessaires en raison de l’embellie de la situation sanitaire constatée récemment par l’Office fédéral de la santé publique.

Passer aux auto-quarantaines

Le Conseil fédéral a décidé la semaine passée de réduire la durée des quarantaines et des isolements à cinq jours.

Deux tiers des Cantons aimeraient aller plus loin et se sont prononcés en faveur d’un passage aux auto-quarantaines, sans ordre des autorités. Les capacités limitées des tests et du traçage de contact en raison du nombre élevé de cas justifieraient cette décision.

Réduire la durée de validité du pass sanitaire

La réduction de la durée de validité du certificat Covid pour les personnes vaccinées et guéries est approuvée par les Cantons. Celle-ci devrait donc passer de douze à neuf mois au 1er février. Alain Berset a justifié cette proposition en arguant que cela rendra le certificat suisse compatible avec la norme européenne, permettant ainsi de voyager plus facilement sur le continent.

La conférence de presse du Conseil fédéral aura lieu ce mercredi après-midi. À suivre en direct dans notre liveticker.

