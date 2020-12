Avenir des médias – Le Conseil fédéral va examiner l’avenir des agences de presse Un postulat demande au gouvernement d’établir un rapport sur les scénarios concernant la future offre des médias suisses.

Photo d’illustration. KEYSTONE

Le Conseil fédéral est prêt à examiner comment une agence de presse nationale pourrait être financée et exploitée dans le cadre du service public. Il propose sans commentaire d’accepter un postulat en ce sens de Jon Pult (PS/GR).

Ce postulat a été cosigné par quatorze membres du Conseil national issus des rangs du PS, des Verts, du PDC et des Vert’libéraux. Il demande au gouvernement d’établir un rapport sur les scénarios concernant la future offre des médias suisses et les services fournis par les agences de presse pour toutes les régions du pays et dans toutes les langues nationales.

Une telle tâche est remplie actuellement par Keystone-ATS. Ce service s’avère particulièrement important dans un pays plurilingue comme la Suisse, souligne on Pult. Cependant, «l’histoire récente» de l’agence «montre à quel point l’existence d’une telle infrastructure médiatique de base est fragile».

Participation autrichienne

«Sans aide étatique substantielle, cette agence de presse n’existerait probablement plus sous sa présente forme», ajoute-t-il. Malgré la situation actuellement stable de Keystone-ATS, le marché des médias, déjà très volatil, connaît un avenir incertain.

Par ailleurs, des questions fondamentales touchant l’ensemble du pays se posent également en ce qui concerne la propriété d’une agence de presse d’importance nationale. Pour ces raisons, les milieux politiques seraient bien avisés d’analyser en temps utile et sans parti pris différents scénarios sur l’avenir de ce service médiatique, conclut le député grison.

Keystone-ATS est le fruit de la fusion entre l’Agence télégraphique suisse (ATS) et l’agence photographique Keystone. L’annonce de ce rapprochement à l’automne 2017 avait été suivie d’une restructuration qui a conduit à la suppression de 36 postes sur un total de 150 dans la rédaction. L’agence est contrôlée par les principaux groupes de presse suisses ainsi que par l’agence autrichienne APA. Avec 30% du capital, cette dernière est le plus grand actionnaire unique de la nouvelle société.

ATS