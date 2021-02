Mesures anti-Covid en Suisse – Le Conseil fédéral tient à une réouverture progressive Les sept Sages maintiennent le cap annoncé mercredi dernier: magasins, musées et zoos pourront rouvrir dès le 1er mars. Les restaurants devront attendre le 22 mars pour ouvrir leurs terrasses, si la situation épidémiologique le permet.

Le Conseil fédéral a tenu bon mercredi. Il n’a cédé que sur quelques points, notamment la vie sociale des jeunes. Keystone

Les appels à déconfiner plus rapidement n’ont pas été entendus. Le Conseil fédéral a largement maintenu le cap mercredi. Magasins, musées et zoos pourront rouvrir dès le 1er mars. Les restaurants devront eux attendre au minimum le 22 mars pour rouvrir leurs terrasses, si la situation épidémiologique le permet.

Une analyse de la situation sera effectuée le 12 mars et une décision sera prise le 19 mars au terme d’une prochaine procédure de consultation.

Les cantons, les commissions parlementaires ou encore les partis politiques avaient été nombreux à critiquer la stratégie de déconfinement du gouvernement. Les uns auraient souhaité un élargissement à d’autres domaines, comme la restauration, la culture ou le sport, les autres des intervalles plus courtes entre chaque étape.

Mercredi, le Conseil fédéral a tenu bon. Le président de la Confédération Guy Parmelin s’est toutefois défendu devant la presse d’avoir mené une consultation alibi. Des ajustements ont été apportés, notamment concernant la vie sociale.

La limite d’âge pour participer à des activités sportives ou culturelles sans public sera désormais augmentée de 16 à 20 ans. Dès le 1er mars, les jeunes pourront ainsi se retrouver pour jouer de la musique, prendre part à des compétitions sportives ou encore chanter dans un choeur. Des groupes de quinze adultes, et non cinq comme le souhaitait initialement le gouvernement, pourront aussi participer à des activités sportives et culturelles en plein air.

Milieux économiques: pusillanimité du gouvernement décevante Afficher plus Le Centre patronal et economiesuisse ont déploré mercredi un assouplissement insuffisant, et une politique du Conseil fédéral fondée sur la peur et la défiance. Cela alors que tous les indicateurs sanitaires témoignent d’une amélioration de la situation. Le Centre Patronal continue d’en appeler à une réouverture complète et immédiate de l’économie, des lieux de culture, de sports et de loisirs, ainsi que de la société en général. Economiesuisse insiste aussi pour que le gouvernement définisse dès maintenant les prochaines étapes d’ouverture. Travail.Suisse soutient en revanche les décisions d’assouplissement du Conseil fédéral à partir du 1er mars. Pour la faîtière des travailleurs, elles offrent une perspective importante pour la société et l’économie. Avancer la deuxième étape au 22 mars avec des indicateurs clairs est une concession justifiée, selon elle.

Tennis ou foot autorisés

Pas de changement en revanche dans les autres domaines, à cause d’une situation épidémiologique jugée encore fragile. Les cas liés aux variants beaucoup plus contagieux constituent désormais 60% de tous les cas, a pointé le ministre de la santé Alain Berset.

Seules les activités se déroulant à l’extérieur ou limitant les contacts, ainsi que celles au cours desquelles un masque peut être porté et la distance maintenue, seront donc autorisées.

Tous les commerces pourront ainsi rouvrir leurs portes. Tout comme les musées, les salles de lecture des bibliothèques ou des archives, les centres de loisirs en extérieur, comme les zoos, les jardins botaniques ou les parcs d’attractions. Le port du masque y sera obligatoire, les distances devront être maintenues et les capacités d’accueil restreintes.

Les installations sportives à l’air libre, telles que les patinoires, les terrains de tennis ou de football et les stades d’athlétisme, seront également de nouveau accessibles. Les compétitions et les événements pour adultes resteront interdits. Les règles pour les rassemblements privés à l’extérieur seront aussi assouplies. Jusqu’à quinze personnes pourront se rencontrer.

Culture et restaurants sur la touche

Les restaurants, de même que les autres espaces culturels et sportifs, restent en revanche sur le banc de touche jusqu’au 22 mars. Le télétravail obligatoire pourrait aussi être levé à cette date. C’est un peu moins longtemps qu’envisagé initialement. Le Conseil fédéral voulait des assouplissements mensuels.

Concernant les restaurants, la réouverture pourrait même se faire en deux étapes: d’abord les terrasses, puis les salles en intérieur. Interrogé sur les cantons récalcitrants dans le domaine, Alain Berset s’est dit convaincu qu’ils joueront désormais le jeu et fermeront les terrasses de leurs établissements, maintenant que la situation a été clarifiée.

Berne pourrait de plus décider de pas plus importants le 12 mars, a poursuivi le Fribourgeois. «Le but est de rouvrir le plus vite possible et retrouver une certaine normalité.» Les cours en présentiel dans les hautes écoles pourraient ainsi être possibles dès le 22 mars, si la situation s’améliore. Si les chiffres se stabilisent ou se péjorent, ce sera plus difficile.

GastroSuisse: la décision du Conseil fédéral est «incompréhensible» Afficher plus GastroSuisse se dit «extrêmement déçue» et «frustrée» de la décision «incompréhensible» du Conseil fédéral de maintenir les restaurants fermés pour le moment. La faîtière exige maintenant une indemnisation rapide des entreprises touchées. «L’absence d’assouplissement début mars est fatal pour la branche», a déploré mercredi le président de la faîtière Casimir Platzer lors d’un point-presse. Un confinement n’est pas une politique de long terme, estime-t-il. Les valeurs de référence du Conseil fédéral pour les terrasses et les restaurants sont déjà actuellement remplies, a poursuivi Casimir Platzer. Tous les chiffres sont en outre en baisse et il n’existe pas d’infections excessives dans les restaurants. Si la branche souhaite naturellement éviter un «effet yo-yo» et une troisième vague, elle estime toutefois qu’une ouverture est supportable.

Phase délicate

Actuellement, la Suisse se trouve dans une phase délicate. Les chiffres ne baissent plus, a encore rappelé Alain Berset. Les perspectives sont toutefois bonnes. L’arrivée du printemps permettra de déplacer les activités à l’extérieur. Et la campagne de vaccination avance. Autant d’éléments qui pourraient éviter une nouvelle augmentation des cas.

Plusieurs critères seront cependant à prendre en compte, avant tout assouplissement. Le taux de positivité devra être inférieur à 5%, le nombre de lits aux soins intensifs occupés par des patients Covid-19 ne pas dépasser 250, le taux de reproduction rester en dessous de 1, et l’incidence sur deux semaines ne pas dépasser celle du 1er mars. Et il n’y aura aucun automatisme.

ATS