Séance «hors les murs» – Le Conseil fédéral siège à la Haute école de musique de Lucerne

Le Conseil fédéral tient sa séance mercredi en format «extra-muros» à la Haute école de musique de Lucerne. Il se mêlera ensuite à la population pour un apéro au Musée suisse des transports. Un échange plus important que jamais, selon le président de la Confédération Guy Parmelin.

Les six conseillères et conseillers fédéraux (Ueli Maurer se trouve actuellement à Washington) se sont retrouvés à 08h30 à la Haute école de musique de Lucerne. Le gouvernement a été accueilli par les étudiantes et étudiants au son d’une fanfare du compositeur états-unien Erik Morales.

C’est la 15ème fois que le Conseil fédéral se retrouve en séance «hors les murs». La dernière avait eu lieu à Zurich en 2019. En 2020, pandémie oblige, il avait décidé d’annuler la sortie, déjà prévue à Lucerne.

Guy Parmelin, peu après son arrivée, a déclaré que l’idée de visiter la nouvelle Haute école de musique revenait à la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga. Elle a suivi sa formation de pianiste à Lucerne. Peut-être aurons-nous une séance harmonieuse, a lancé le président de la Confédération.

Le lieu choisi par le gouvernement pour sa séance se trouve en bordure de l’autoroute et de la ville de Lucerne, déjà sur le territoire de la ville de Kriens. La zone s’est fortement développée ces dernières années et est devenue un foyer d’activités culturelles, avec le centre culturel Südpol, la salle de répétition de l’orchestre symphonique de Lucerne et la nouvelle Haute école. Un développement salué par Guy Parmelin.

Entendre les voix plus faibles

De telles séances «extra-muros» sont importantes, car les liens avec les Cantons et le fédéralisme sont importants pour le gouvernement, a poursuivi Guy Parmelin. L’échange avec la population est également essentiel, et l’est devenu encore plus. Les gens réagissent de façon différenciée aux crises, et le gouvernement doit entendre les voix qui portent moins.

L’apéro avec la population doit avoir lieu à midi au Musée suisse des transports. Les opposants aux mesures contre le coronavirus ont appelé à manifester. «Nous sommes ouverts aux discussions et à la critique», selon le président. Des discussions vives font partie de la démocratie. Interrogé par des journalistes, il a précisé ne pas avoir de craintes.