Coronavirus en Suisse – Le Conseil fédéral se prépare à une recrudescence des cas «Nous ne savons pas si une quatrième vague surviendra», a prévenu mercredi le ministre de la Santé Alain Berset. Le gouvernement a donc établi une marche à suivre basée sur trois scénarios possibles.

Malgré l’amélioration de la situation épidémiologique, une rechute n’est pas impossible. Le Conseil fédéral a donc établi mercredi une marche à suivre. Détection rapide des variants, vaccination, dépistage et traçage des contacts y ont une place centrale.

«La situation continue de s’améliorer. De nombreuses mesures ont pu être levées ces derniers mois. Mais le virus n’a pas disparu. La pandémie n’est pas terminée», a averti le ministre de la Santé Alain Berset devant les médias. «Nous ne savons pas encore si la crise est derrière nous ou si une quatrième vague surviendra.»

Hausse des cas à l’automne

Trois scénarios ont dès lors été envisagés. Si le nombre de cas reste bas, les mesures encore en place pourront être levées. S’il augmente, certaines mesures devront être maintenues ou réintroduites. Il s’agirait notamment de l’obligation du port du masque ou du maintien des distances. Une vaccination de rappel pourrait s’avérer nécessaire.

Le scénario le plus pessimiste voit apparaître un ou plusieurs variants, contre lesquels le vaccin ne protège plus suffisamment. Une nouvelle vague pandémique s’ensuit. Les pouvoirs publics doivent intervenir fortement et une nouvelle vaccination est nécessaire.

Le scénario médian est le plus conforme à la réalité, selon Alain Berset. «Les cas devraient augmenter à partir de l’automne pour plusieurs raisons.» De nombreuses personnes vont voyager et les contacts vont se multiplier cet été. Le virus est saisonnier et plus virulent en automne-hiver. L’évolution de la pandémie dépendra toutefois aussi de la disponibilité de la population à se faire vacciner et de l’apparition de nouvelles mutations.

Vaccination de rappel

Pour la première fois depuis longtemps, le Conseil fédéral a donc établi un plan sur plusieurs mois. «L’objectif est d’éviter la surcharge des hôpitaux et la fermeture des activités», a expliqué le Fribourgeois.

La vaccination étant essentielle pour soulager le système de santé et maîtriser l’épidémie, l’information sur les vaccins sera poursuivie de manière intensive. Toutes les personnes qui souhaitaient se faire vacciner devraient avoir reçu une dose d’ici début juillet. Maintenant, il faut porter le message dans des communautés qu’on ne touche pas forcément avec les médias traditionnels, a expliqué Alain Berset.

«Tôt ou tard, nous allons tous être en contact avec le coronavirus», a-t-il ajouté. «Le variant Delta devrait également devenir dominant en Suisse, s’il ne l’est pas déjà.» La bonne nouvelle est que les vaccins actuels protègent bien contre cette mutation. Mieux vaut se vacciner que contracter la maladie.

Les préparatifs en vue de la vaccination de rappel ont également été lancés. Il faudra néanmoins compter au mieux six mois pour que les vaccins soient adaptés. L’approvisionnement en vaccins et en médicaments doit aussi être assuré.

Dépistage régulier dans les écoles

L’accès au dépistage restera lui facile et ouvert à tous. Un dépistage immédiat continuera à être proposé à toute personne présentant des symptômes typiques du Covid-19. En cas de dégradation de la situation épidémiologique, il faut par ailleurs pouvoir renforcer rapidement les capacités des laboratoires.

Dès le début de la phase de normalisation, le dépistage préventif sera en revanche supprimé, sauf dans les écoles. Le variant Delta s’y propage plus facilement et les vaccins n’ont pas encore été approuvés pour les enfants, a pointé le ministre de la Santé. C’est pourquoi il est crucial de maintenir les tests réguliers dans ces institutions.

Les cantons devront encore maintenir leurs capacités de traçage des contacts. Ce dernier restera une mesure-clé pour isoler rapidement les éventuels nouveaux cas et éviter la propagation du virus, d’après le conseiller fédéral. Les ressources, notamment dans les hôpitaux, devront également être suffisantes.

L’inquiétude venant principalement des nouvelles mutations, résistantes au vaccin, la détection des variants sera aussi cruciale. Le système de surveillance sera renforcé. Des mesures de précaution pour faire face à l’apparition de nouveaux variants ont en outre déjà été décidées, comme la procédure à suivre aux frontières.

