Guerre en Ukraine – «Fournir de l'aide fait partie des missions de la Suisse»

Le Conseil fédéral adopte des mesures relatives à la sécurité d’approvisionnement en gaz

Lors de sa séance du 4 mars 2022, le Conseil fédéral a pris connaissance de la situation sur les marchés européens de l’énergie après l’invasion de l’Ukraine par la Russie et de ses conséquences sur la sécurité de l’approvisionnement énergétique de la Suisse. Selon l’état des connaissances actuelles, celle-ci est assurée pour cet hiver.

La volatilité des marchés de l’énergie liée à la crise et aux sanctions économiques risque toutefois d’affaiblir la sécurité d’approvisionnement pour l’hiver 2022/23. Le Conseil fédéral a par conséquent chargé le DETEC et le DEFR, en collaboration avec la COMCO, de veiller à ce que l’industrie gazière suisse puisse se procurer du gaz, des capacités de stockage de gaz, du gaz naturel liquéfié (GNL) et des capacités de terminaux pour le GNL le plus rapidement possible et sur une base conjointe.