Lutte contre le coronavirus – Le Conseil fédéral prolonge la gratuité des tests de dix jours Les tests antigéniques resteront gratuits jusqu’au 10 octobre, a décidé vendredi le gouvernement. Il propose que les personnes ayant reçu une première dose de vaccin puissent continuer de se faire tester sans frais jusqu’à fin novembre.

Le Conseil fédéral a prolongé la gratuité des tests antigéniques jusqu’au 10 octobre pour tout le monde, a annoncé vendredi Alain Berset. KEYSTONE/ANTHONY ANEX

Les personnes ayant reçu une première dose de vaccin devraient pouvoir se faire tester gratuitement jusqu’à fin novembre, propose finalement le Conseil fédéral. En attendant une décision, la gratuité des tests antigéniques est prolongée jusqu’au 10 octobre.

Vu le nombre de vaccinations en hausse, le Conseil fédéral offre de financer les tests (tests rapides antigéniques et tests PCR salivaires groupés) des personnes ayant reçu une première dose de vaccin et qui n’ont pas encore de certificat. Et ce jusqu’à fin novembre, a annoncé vendredi le ministre de la Santé Alain Berset lors d’une conférence de presse.

Le Conseil fédéral a aussi décidé de prolonger jusqu’au 10 octobre la gratuité des tests rapides antigéniques pour tout le monde, y compris ceux effectués pour obtenir un certificat Covid. Il avait annoncé fin août mettre fin à cette gratuité au 1er octobre.

Pressions

Presque tous les partis avaient d’abord soutenu les intentions du gouvernement. Mais le vent a tourné. L’UDC, le PS et le Centre exigent depuis le maintien de la gratuité, au même titre que les Verts. Seul le PLR soutenait encore le gouvernement sur ce sujet. La commission de la santé du Conseil national a également appelé le Conseil fédéral à maintenir la gratuité des tests.

«Le gouvernement maintient son cap. Les jours sont beaux, les terrasses sont remplies, mais la partie délicate de la pandémie automnale se profile», s’est défendu Alain Berset. En laissant du temps, on assure ainsi aux personnes qui ont besoin d’un peu plus de réflexion de ne pas devoir supporter des coûts à cause de l’extension de l’obligation du pass Covid.

Les discussions au sein du gouvernement ont été «approfondies» et parfois vives, reconnaît-il. Mais ce n’est pas à la collectivité de financer les coûts des tests pour des personnes asymptomatiques qui ne veulent pas se faire vacciner.

«Ces personnes ont eu accès à des tests gratuits pendant trois mois et demi», a rappelé Alain Berset. «Les manifestations, on les voit», mais il y a encore du chemin à faire pour sortir de cette situation.

Facture de 280 millions

Selon le gouvernement, les coûts des tests liés à l’introduction du certificat Covid et la prolongation de la gratuité des tests au 10 octobre feraient grimper la facture à 160 millions de francs. Auxquels s’ajouteront 120 millions de francs pour les tests gratuits pour les personnes ayant reçu une première dose de vaccin d’ici fin novembre.

La semaine dernière, 600’000 tests ont été effectués pour des certificats Covid. Pendant la saison froide, ce nombre devrait passer à 1 million par semaine, pense Alain Berset. Si le financement du test était prolongé indéfiniment, il en résulterait environ 47 millions de francs par semaine à la charge de la Confédération, ou 800 millions jusqu’à fin janvier. «C’est beaucoup.»

Tests groupés

La proposition est désormais en consultation auprès des cantons, des partenaires sociaux et des autres milieux concernés jusqu’au 28 septembre. Le Conseil fédéral prendra une décision définitive lors de sa séance du 1er octobre.

Il prévoit aussi de faciliter les tests PCR salivaires groupés coordonnés dans toute la Suisse à partir de la mi-octobre, en plus des programmes cantonaux existants. Cela permettra de réaliser des dépistages ponctuels dans les lieux à risques (hotspots).

Les tests répétés pour les écoles, les établissements de santé et les entreprises seront traités par des prestataires externes. Le gouvernement veut aussi offrir la possibilité aux personnes qui le souhaitent de participer individuellement aux tests PCR salivaires groupés, à leurs frais, en vue de l’obtention de certificats de test.

Des exceptions resteront prévues après le 10 octobre pour la gratuité des tests: tous les jeunes de moins de 16 ans, toutes les personnes qui ne peuvent pas se faire vacciner pour des raisons médicales, toutes les personnes qui présentent des symptômes, et aussi celles qui veulent visiter des proches dans les hôpitaux ou des homes.

