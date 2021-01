L’UDC demande que Berset soit désaisi du dossier Covid Afficher plus

L'UDC s'oppose clairement au durcissement des mesures de protection contre la pandémie de Covid-19 envisagé par Alain Berset, fait savoir le parti dans un communiqué samedi. Sa gestion de la crise est «désastreuse», estime-t-il. «Les défaillances du ministre de la santé marquent tel un fil rouge le déroulement de la pandémie de Covid-19».

Selon l'UDC, le ministre de la santé cherche avant tout à détourner l'attention de ses propres défaillances: matériel de protection, traçage des contacts et maintenant vaccination de la population, continue--t-il. Alain Berset préfère détruire des branches entières et des dizaines de milliers d'emplois au lieu de développer enfin des concepts de protection efficaces pour les éléments les plus vulnérables de notre société. L'UDC invite donc le Conseil fédéral à retirer ce dossier des mains d'Alain Berset.