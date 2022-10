Protection des enfants – Le Conseil fédéral prêt à renforcer la lutte contre la violence Le gouvernement propose une nouvelle norme dans le Code civil qui entérinerait l’obligation des parents d’éduquer leurs enfants sans violence.

La norme programmatique dans le Code civil mettrait l'accent sur le bien de l'enfant et les offres de soutien.

Il n’est pas nécessaire de légiférer davantage pour protéger les enfants contre la violence dans l’éducation, estime le Conseil fédéral. Ce dernier est néanmoins prêt à compléter le Code civil par une norme qui entérinerait l’obligation des parents d’éduquer leurs enfants sans violence, comme le lui demande le National.

Les père et mère sont tenus d’élever l’enfant selon leurs facultés et leurs moyens et ils ont le devoir de favoriser et de protéger son développement corporel, intellectuel et moral, écrit le Conseil fédéral dans son rapport adopté mercredi et donnant suite à un postulat de la conseillère nationale Christine Bulliard-Marbach (Centre/FR). En particulier, ils sont tenus de l’éduquer sans recourir à des châtiments corporels ni à d’autres formes de violence dégradante, ajoute-t-il.

Cette norme programmatique dans le Code civil pourrait servir de base au renforcement des efforts de prévention. En tant que principe directeur, elle mettrait l’accent sur le bien de l’enfant et les offres de soutien. Cette norme pourrait être complétée par une disposition sur l’accès aux offres de conseil et de soutien. Elle ne créerait donc pas de nouveaux droits pour les enfants et les jeunes, ni de nouvelles obligations pour les parents.

Au parlement de décider

Le gouvernement juge en effet qu’il n’est pas nécessaire d’introduire de nouvelles dispositions légales, le droit en vigueur interdisant déjà aux parents d’user de violence pour éduquer leurs enfants. La Constitution consacre le droit des enfants et des jeunes à une protection particulière de leur intégrité physique et psychique. Les dispositions du droit civil et du droit pénal les protègent également face à la violence, rappelle le Conseil fédéral.

Et le gouvernement de souligner que ce sont avant tout la sensibilisation active de la société et le soutien aux enfants et aux familles en difficulté qui permettent de lutter contre la violence.

Il appartient désormais au parlement de décider si la protection des enfants face à la violence dans l’éducation doit être inscrite en tant que principe directeur dans le CC, comme le demande une motion de la même conseillère nationale adoptée par le plénum. Le texte doit encore passer au Conseil des États. Le gouvernement lui recommande de le rejeter.

Violence en baisse

Une enquête récemment publiée par l’Université de Fribourg montre que la violence parentale est en diminution. Les réponses du millier de parents interrogés peuvent présenter un léger biais vers le bas, préviennent les auteurs de l’étude.

Tandis qu’en 2017, 4,7% d’entre eux indiquaient avoir corrigé leur enfant au cours de la semaine précédente au moyen d’une gifle ou d’une fessée, ils ne sont plus que 2,8% en 2022. Dans le même temps, le nombre de parents ne frappant jamais leurs enfants, ne leur criant jamais vraiment dessus, ni ne les rabaissant ou leur faisant peur a augmenté.

La fessée reste la punition violente la plus pratiquée, quelque 15% des parents ayant déclaré en avoir déjà donné. Gronder son enfant est la mesure éducative la plus courue, 70% admettant gronder régulièrement leur enfant. Le priver d’argent de poche ou l’envoyer au lit sans manger rencontre en revanche peu d’intérêt de la part des parents.

