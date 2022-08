La Suisse devrait réduire sa consommation de gaz de 15%

La Suisse devrait diminuer sa consommation de gaz de 15%. Le Conseil fédéral s’est fixé mercredi un objectif volontaire de réduction pour le semestre d’hiver.

En prévision de l’hiver prochain, des réserves supplémentaires devraient être constituées à l’étranger. Il existe toutefois un risque que celles-ci ne soient pas disponibles si une pénurie survient au niveau européen, avertit le gouvernement.

Il souhaite donc que la Suisse contribue à éviter une telle situation en prenant des mesures volontaires. La demande de gaz doit être réduite d’octobre 2022 à fin mars 2023 par rapport à la consommation moyenne des cinq dernières années. Berne suit ainsi l’Union européenne qui s’est fixé le même objectif dès août.

Débrancher et moins chauffer

Actuellement, le plus grand potentiel d’économie réside dans le chauffage. Il constitue les trois quarts du gaz consommé en hiver. Ménages, industrie, services et administration publique sont donc invités à baisser le thermostat. Un degré de chauffage en moins permet par exemple d’économiser 5 à 6% d’énergie, note le gouvernement. Une campagne d’information sera lancée fin août.

La commutation volontaire des installations bicombustibles du gaz au mazout est également encouragée. Elle pourrait permettre des économies maximales de 20% de la consommation totale.

Comme le mazout émet beaucoup de CO2, les entreprises qui commuteraient volontairement pourraient ne plus remplir leurs obligations de réductions d’émissions et ainsi ne plus être exemptées de la taxe sur le CO2. Des adaptations de l’ordonnance correspondante sont donc en préparation.

Le gaz étant aussi utilisé pour produire de l’électricité, le Conseil fédéral appelle également à débrancher les appareils et les ordinateurs non utilisés.

Administration fédérale en modèle

L’administration fédérale devra montrer l’exemple. Outre les mesures mentionnées ci-dessus, ses sites pourraient être regroupés pour réduire le nombre de locaux à chauffer et le télétravail encouragé. Cantons, villes et communes sont invitées à faire de même.