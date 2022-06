Analyse d’un politologue – «Le Conseil fédéral manque de leadership sur le dossier européen» La forme que devraient prendre les relations entre la Suisse et l’UE reste encore très incertaine. Réaction de l’expert Fabio Wasserfallen.

Le politologue Fabio Wasserfallen critique le vide laissé par le Conseil fédéral sur le dossier européen. Keystone

Depuis l’échec des négociations entre Berne et Bruxelles sur l’accord-cadre, les propositions et les revendications fusent de tous bords en Suisse sur la forme que devraient prendre les relations entre la Suisse et l’UE. Pour le politologue Fabio Wasserfallen, c’est la conséquence d’un vide laissé par le Conseil fédéral sur ce dossier.

Sans oublier le mouvement politique «Operation Libero», qui veut lancer une initiative européenne avec les Verts et les Vert’libéraux: ils demandent un accord-cadre institutionnel 2.0 ou une adhésion à l’EEE.

Le manque de leadership du Conseil fédéral dans le dossier européen était déjà évident en novembre 2018, a dit Fabio Wasserfallen à Keystone-ATS. À l’époque, le gouvernement avait mis en consultation l’accord-cadre dont les négociations étaient pratiquement terminées et, par ce geste, avait perdu la main.

Une grande alliance est nécessaire

C’est à ce moment-là que «tout le monde a commencé à critiquer certaines parties de l’accord-cadre», rappelle le professeur de l’Université de Berne. Après la rupture des négociations en mai 2021, les partis et les groupes d’intérêts ont commencé à lancer leurs propres propositions sur la future relation avec l’UE.

«Le problème est que cela devrait rendre plus difficile la formation d’une ‘grande alliance’en Suisse avec tous les grands partis – sauf l’UDC», souligne-t-il.

Certes, l’idée de paquet du Conseil fédéral – c’est-à-dire la négociation simultanée de plusieurs dossiers comme par exemple l’électricité, la santé et les questions institutionnelles – est raisonnable. Car cela permet au Conseil fédéral de mettre plus facilement en avant les avantages pour la Suisse, poursuit le politologue.

Mais cela ne suffit pas. Tout le monde sait qu’un élargissement des relations avec l’UE doit être soutenu par une très large alliance dans le pays, «pour qu’en fin de compte, le résultat de la négociation entre la Suisse et l’UE ait une chance lors d’une votation populaire».

Un problème de politique intérieure

En fait, c’est le rôle du Conseil fédéral de forger cette alliance, estime le politologue. «Mais si, au préalable, chacun présente ses propres propositions, il devient ensuite plus difficile pour les partis de se ranger avec conviction derrière un résultat négocié qui ne correspond que partiellement à leurs idées».

Mais le manque de leadership du Conseil fédéral reste avant tout un problème de politique intérieure. Selon le politologue, la cacophonie qui règne en Suisse sur le dossier européen n’a guère d’impact sur la politique extérieure.

Cela n’affaiblit pas la position du Conseil fédéral, comme on pourrait le croire, «car pour la Commission européenne, seul le gouvernement suisse est son interlocuteur – personne d’autre».

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.