Sans le programme Horizon Europe – Le Conseil fédéral libère 625 millions pour la recherche scientifique Cette enveloppe veut pallier la perte des subventions européennes depuis 2021, date à laquelle un accord-cadre avec l’Union européenne a été rejeté.

Le conseiller fédéral Alain Berset écoute un technicien devant une table de visionnement du département de restauration, lors de la visite pour inaugural des nouveaux locaux du Centre de recherche et d’archivage de la Cinémathèque suisse. KEYSTONE/Salvatore Di Nolfi

Le Conseil fédéral prévoit une enveloppe de 625 millions de francs pour le financement de programmes de recherche en 2023. Il a pris mercredi de nouvelles mesures transitoires pour pallier l’éviction de la Suisse du programme Horizon Europe.

Depuis l’interruption des négociations avec Bruxelles sur un accord-cadre institutionnel en 2021, la Suisse n’est plus associée pleinement au programme de recherche Horizon Europe. Les chercheurs et entreprises suisses ne peuvent plus coordonner de projets européens. Et la recherche ne peut plus obtenir de subventions du Conseil européen de la recherche.

Le Conseil fédéral a dû donc prendre des mesures transitoires pour soutenir la recherche, comme il l’a fait en 2021 et 2022. Le montant du financement des mesures transitoires décidées pour l’année 2023 s’élève à 625 millions de francs, annonce le gouvernement dans un communiqué. Les moyens alloués par le Parlement fin 2020 pour la participation de la Suisse au paquet Horizon seront engagés à cet effet.

