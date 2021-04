Loi Covid-19 – Le Conseil fédéral et le Parlement en faveur du oui Selon le Conseil fédéral, de nombreuses places de travail ainsi que l’aide d’urgence seront mis en péril si le non l’emporte le 13 juin.

La loi Covid-19 permet de prolonger les aides financières dont plus de 100’000 entreprises et plus d’un million de personnes ont eu besoin et dépendent toujours. Le Conseil fédéral et le Parlement appellent à voter oui à ce projet soumis au peuple le 13 juin.

Le Conseil fédéral a introduit plusieurs aides par droits d’urgence l’année dernière. Elles ont ensuite été inscrites dans la loi Covid-19 validée par le Parlement et mise en vigueur en septembre.

La plupart de ses dispositions de la loi deviendront caduques à la fin de l’année. Mais si le non l’emporte, la loi cessera de s’appliquer en septembre déjà, indique le Conseil fédéral dans un communiqué. Un tel scénario mettrait en péril de nombreuses places de travail ainsi que l’aide d’urgence.

Aides financières et équipements

Les aides financières prévues dans la loi concernent les indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail (RHT), les allocations pour perte de gain Covid-19 et les aides pour les cas de rigueur destinées aux restaurants, hôtels et au secteur du tourisme, ainsi que les mesures pour la culture, le sport et les médias. Elles devraient représenter un coût de 35 milliards à la charge de la Confédération,

La loi Covid-19 inclut aussi des mesures garantissant la fourniture de biens médicaux tels que des équipements de protection. Elle ne concerne toutefois pas la vaccination contre le coronavirus.

Le comité référendaire estime, lui, que la loi fait régner la peur et remet en question le régime de la démocratie directe. Il s’oppose par ailleurs à certains points de la loi, comme l’autorisation de mise sur le marché de médicaments ou les subventions aux médias.

