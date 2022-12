Libre circulation en Europe – Le Conseil fédéral approuve l’entrée de la Croatie dans Schengen Après une décision du Conseil de l’Union européenne début décembre, la Croatie va intégrer l’espace Schengen au 1er janvier 2023.

La Croatie devient le 27e membre de l’espace Schengen au sein duquel plus de 400 millions de personnes peuvent voyager librement, sans contrôles aux frontières intérieures. Keystone

La Suisse, qui fait partie de Schengen, accepte que la Croatie entre dans cet espace de libre circulation des personnes. Le Conseil fédéral a approuvé mercredi cette décision du Conseil de l’UE prise le 8 décembre.

La Croatie intégrera l’espace Schengen le 1er janvier 2023. Il n’y aura donc plus de contrôles de personnes aux frontières terrestres et maritimes entre ce pays et les autres pays de l’espace Schengen. La Croatie pourra aussi délivrer des visas Schengen. Les contrôles aux frontières aériennes seront levés à partir du 26 mars 2023 pour coïncider avec le passage à l’horaire d’été de l’aviation civile.

La décision du Conseil de l’UE fait partie du développement de l’acquis de Schengen, que la Suisse s’est engagée à reprendre en signant l’accord d’association à Schengen. La reprise de la décision passe par un échange de notes entre la Suisse et l’UE. Cet échange de notes entrera en vigueur lorsque la note de réponse sera transmise, soit au plus tard vendredi, précise le gouvernement.

La Croatie devient le 27e membre de l’espace Schengen au sein duquel plus de 400 millions de personnes peuvent voyager librement, sans contrôles aux frontières intérieures. Ce pays de 3,9 millions d’habitants, membre de l’UE depuis 2013, rejoindra aussi la zone euro en janvier prochain.

Roumanie et Bulgarie recalées

Le 8 décembre, le Conseil de l’UE avait en revanche rejeté les adhésions de la Roumanie et de la Bulgarie. Présente à la réunion, la secrétaire d’État aux migrations Christine Schraner Burgener avait indiqué que la Suisse «avait toujours été très favorable» à l’inclusion des trois pays.

Les candidatures roumaine et bulgare se sont heurtées aux veto de l’Autriche – et des Pays-Bas pour la Bulgarie. L’Autriche, qui fait face à une forte hausse des demandes d’asile, redoutait que la levée des contrôles aux frontières avec ces deux pays n’accroisse encore les arrivées de migrants. Les deux anciens pays communistes sont entrés en 2007 dans l’UE et frappent à la porte de Schengen depuis plus de dix ans.

ATS

