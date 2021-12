Résidences artistiques – Le Conseil du Léman soutient la création des bords du lac L’organisme de coopération transfrontalière offre à cinq artistes ou collectifs l’opportunité de réaliser un projet en résidence. Pascale Zimmermann Corpataux

La Genevoise Marion Neumann est l’une des cinq lauréats des résidences artistiques mises en place pour 2022 par le Conseil du Léman. Conseil du Léman/DR

Soutenir les jeunes artistes et encourager la création est plus utile que jamais. Aussi le Conseil du Léman, qui se préoccupe de coopération franco-suisse et unit Genève, Vaud, le Valais, l’Ain et la Haute-Savoie, a-t-il décidé voici quelques mois de monter un nouveau dispositif de résidences artistiques dans le bassin lémanique.

Découvrir le travail de certains artistes Archives 2020 L’hallucinant pouvoir des champignons Concerts Entre Orient et Occident vibre le violon de Baiju Bhatt Preuve que cette initiative répond à un besoin, 87 créateurs ou collectifs y ont répondu avec enthousiasme et 5 lauréats ont été désignés, dans des domaines aussi variés que la musique, le théâtre, le cirque, la photographie ou encore le récit et la vidéo. Les résidences durent de trois à six mois, dans des lieux choisis par les participants, et chacun se voit gratifié de 13’000 francs pour réaliser son projet.

Premier atelier réussi

Tous ont lancé la machine, mais comme partout, la pandémie grippe parfois les rouages. Pas de nouvelles de la Genevoise Marion Neumann ni de son projet de film vidéo autour de la résilience des champignons pour l’instant; il semblerait que le Covid ait retardé ses plans. Le violoniste veveysan Baiju Bhatt en revanche a tenu le week-end dernier son premier atelier avec le quintet Red Sun à l’École de musique et de danse de Thonon. «Des remaniements d’horaires ont dû avoir lieu avec les élèves, mais l’expérience s’est avérée très concluante selon Baiju Bhatt», commente Nathalie Hellen, coordinatrice des résidences artistiques pour le Conseil du Léman.

Conseil du Léman Le coeur de l’industrie lémanique bat sans frontières Julian Bellini, installé dans l’Ain, et le Vaudois Georg Traber ont commencé à donner forme à leur Festival des gestes modestes. Mais leurs performances devront attendre la belle saison pour être admirées par le public, puisque l’idée des deux saltimbanques est de voyager à bord de catamarans à voile d’un point à l’autre du Léman et de prendre pied sur ses berges pour monter leur spectacle, avec la collaboration du Théâtre Cirqule de Genève. «Le photographe d’Annemasse Florent Meng, qui entend travailler sur la frontière et les objets saisis aux postes de douane pour son «Atlas des bords», est en train de planifier ses rendez-vous avec les services douaniers», poursuit Nathalie Hellen. «Quant au Valaisan Christophe Burgess et son collectif Partir d’un lieu, ils recueillent actuellement des sons pour leur dispositif de déambulation théâtrale en lien avec les traditions, les croyances, les légendes et le patois, nommé «À la source». Le calendrier des événements, annonce Nathalie Hellen, sera mis au point début 2022.

