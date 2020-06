Environnement – Le Conseil d’État veut donner plus d’espace à la biodiversité Le gouvernement genevois a adopté un plan d’action pour la période 2020-2023, qui vise à augmenter la place dévolue à la nature dans le canton. Antoine Grosjean

Antonio Hodgers, conseiller d’État en charge de l’Environnement et de l’Aménagement Lucien FORTUNATI

Le Conseil d’État veut donner plus de place à la biodiversité à Genève. Dans ce but, il vient d’adopter un plan d’action pour les années 2020 à 2023, qu’il va soumettre au Grand Conseil. Il découle de la loi sur la biodiversité de 2012, et de la stratégie 2030 en la matière. Ce catalogue de mesures, élaboré avec des dizaines d’acteurs institutionnels et privés, s’articule autour de trois axes.