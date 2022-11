Transition écologique à Genève – Le Conseil d’État veut 1 milliard pour assainir ses bâtiments Historique, ce crédit d’investissement financera treize ans durant l’isolation thermique et la transition vers les énergies renouvelables. Eric Budry

Parmi les projets visant à diminuer l’indice de dépense énergétique des bâtiments, Serge Dal Busco a cité le Collège de Saussure – datant de 1978 – pour un coût de 21 millions de francs: rénovation de l’enveloppe du bâtiment et installation d’une pompe à chaleur. PATRICK GILLIERON LOPRENO

«Je ressens une émotion particulière car le montant de ce crédit d’investissement est historiquement le plus élevé jamais adopté par le Conseil d’État.» Ce qui se cache derrière l’émotion de Serge Dal Busco, c’est un projet de loi dit de «transition énergétique» qui, si le Grand Conseil l’approuve, ouvrira un crédit de 1 milliard de francs destiné à financer un programme d’optimisation et de rénovation énergétique et écologique des bâtiments de l’État. Il s’étendra de 2023 à 2036.