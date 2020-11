Projet de budget 2021 – Le Conseil d’État renonce à diminuer le salaire des fonctionnaires Le projet de baisse temporaire de 1% de la fonction publique a vécu. Constatant un échec programmé devant le Grand Conseil, le gouvernement a renoncé à son projet de loi. Eric Budry

Le Grand Conseil se déterminera sur le projet de budget 2021 du Conseil d’État les 17 et 18 décembre, mais il n’aura pas à se prononcer sur une diminution temporaire du traitement des fonctionnaires de 1%. Georges CABRERA

«Le Conseil d’État a décidé de retirer son projet de loi, qui, par ailleurs, selon les prises de position exprimées par les groupes, aurait été refusé à l’unanimité de la Commission.» Dans un bref communiqué diffusé mercredi soir, la Commission des finances du Grand Conseil a informé que le gouvernement cantonal avait renoncé à sa proposition de diminuer durant quatre ans de 1% le traitement des collaborateurs de l’État.

Lors de la présentation de son projet de budget 2021, le Conseil d’État avait qualifié cette baisse de salaire de «sacrifice salarial» et de «geste de solidarité» des fonctionnaires destiné à contenir quelque peu le déficit attendu l’année prochaine. Immédiatement, le Cartel intersyndical de la fonction publique avait exprimé son désaccord et organisé plusieurs manifestations de protestations ainsi qu’une première grève. Il est du reste prévu que le mouvement se poursuive et un préavis de grève a été déposé pour le 18 novembre.