Transition énergétique à Genève – Le Conseil d’État renforce sa politique climatique Le gouvernement dépose un projet de loi-cadre pour consolider légalement son plan climat; il vise une décarbonisation du canton en 2050. Rachad Armanios

L’ensemble du gouvernement cantonal s’est présenté face à la presse pour expliquer son projet de loi-cadre sur le climat, ainsi que quatre projets de loi pour investir encore 300 millions de francs dans la transition énergétique. KEYSTONE/Salvatore Di Nolfi keystone-sda.ch

Le Conseil d’État a déposé au Grand Conseil un projet de loi-cadre sur le climat, qui vise à légitimer et à renforcer légalement son plan climat, mis en place il y a un an et demi. Pour souligner l’importance des objectifs, le gouvernement s’est présenté in corpore devant la presse.

La loi-cadre contient les objectifs d’une réduction cantonale de 60% des émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2030 et de la neutralité carbone (-90%) vingt ans plus tard. Elle fixe aussi les objectifs secteur par secteur.

«Le virage a été pris, mais il faut renforcer les efforts», déclare Antonio Hodgers, chargé du Territoire. Depuis 1991, les émissions ont baissé de 30% au niveau global. Mais de 5% par habitant, statistique qui compte le plus pour la planète, selon le magistrat.

Pollution aéroportuaire

Avec le développement des vols bon marché, l’Aéroport est le seul secteur à prendre la tendance inverse. La pollution qu’il génère a explosé, + 71% entre 2000 et 2019 (hors Covid, donc). La marge de manœuvre du canton pour influencer le nombre des vols est très faible, commente Antonio Hodgers. Reste que ces émissions comptent pour environ 7% des émissions de gaz à effet de serre par habitant.

Les deux tiers concernent les bâtiments et l’énergie, secteur qui baisse de 40% par habitant depuis 1990. La diminution est plus nuancée pour la mobilité terrestre: 17% si l’on compte les kilomètres parcourus. Et -11% concernant les biens et services.

La loi-cadre imposera des objectifs de diminution dans les contrats de prestation, interdira tout système de production de chaleur alimenté en énergies fossiles ou encore insistera sur la formation et la sensibilisation.

Encore 300 millions de francs

Le plan climat prévoit déjà 5,6 milliards de francs sur dix ans pour la transition énergétique, dont 1 milliard pour assainir les bâtiments de l’État, notamment: ce dernier est en attente de traitement par le Grand Conseil. Le Conseil d’État veut encore débloquer 300 millions.

«Moins 60% d’émissions d’ici à 2030, c’est demain!» Fabienne Fischer, conseillère d’État

Dont 200 millions pour l’assainissement des propriétés privées (isolation, récupération de chaleur…); 14 millions pour remplacer 263 véhicules de l’État par des voitures électriques, entre 2023 et 2029; 19 millions pour soutenir le virage des exploitations agricoles vers une agriculture respectueuse de l’environnement; et 66 millions pour aider les entreprises à remplacer des équipements de production.

Fabienne Fischer, chargée de l’Économie, résume l’enjeu en une phrase: «Moins 60% d’émissions d’ici à 2030, c’est demain!»

Loi sur les déchets: ouf!

Par ailleurs, le Conseil d’État a constaté que le référendum cantonal contre la loi sur les déchets n’avait pas abouti. Il manque 30 voix valides sur les 5438 nécessaires.

