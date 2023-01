Université de Genève – Le Conseil d’État refuse de nommer le recteur canadien Le gouvernement a annoncé ce mercredi après-midi avoir rejeté le candidat choisi par l’Université de Genève. Le processus de sélection devra recommencer à zéro. Laurence Bezaguet

Une claque pour l’alma mater! Le Conseil d’État n’a pas suivi la proposition de l’assemblée de l’Université de Genève (Unige) de nommer Eric Bauce, ancien vice-recteur de l’Université de Laval (Canada). Une nouvelle procédure devra être ouverte dans les meilleurs délais par l’assemblée en vue de la nomination du futur recteur ou de la future rectrice.

En dépit des qualités du candidat et indépendamment de sa nationalité, le Conseil d’État ne peut entériner cette proposition dans le contexte actuel et au vu des enjeux et défis auxquels les hautes écoles suisses doivent faire face. De plus, pour des raisons d’âge, le professeur Bauce (62 ans) devrait bénéficier d’une dérogation pour être nommé et ne pourrait effectuer un deuxième mandat.

Outre l’âge du candidat canadien, la conseillère d’Etat, Anne Emery-Torracinta, insiste sur un autre critère qui n’est pas rempli par Eric Bauce: la connaissance du fonctionnement complexe de système suisse.

