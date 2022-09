Budget cantonal 2023 – Le Conseil d’État prévoit 419,6 millions de déficit l’an prochain Le Grand Conseil doit maintenant valider le projet du Conseil d’État. L’an dernier, le parlement cantonal avait refusé la mouture 2022. Marc Bretton

La conseillère d’État Nathalie Fontanet. FRANK MENTHA





L’an prochain, si le Grand Conseil valide le projet de budget du Conseil d’État, le déficit du canton atteindra 419,6 millions. C’est la différence entre des revenus qui s’élèvent à 9 milliards et des charges de 9,4 milliards. 488 postes seront créés.



La nouvelle a été annoncée aux commissaires aux finances, puis à la presse, jeudi matin. Dans nos éditions de mardi, la «Tribune de Genève» pronostiquait un montant tournant entre 250 millions et 400: le compte est presque bon.



Le Conseil d’État est tenu légalement de proposer son budget avant le 15 septembre. Le parlement s’en saisit ensuite. La proposition est affinée en fonction des résultats économiques qui tombent durant l’automne, puis votée en décembre. L’an passé, le parlement avait refusé le budget, l’État fonctionnant chaque mois sur la base du 12e des sommes votées en 2021, agrémentées de crédits supplémentaires.



En 2021, les comptes s’étaient clos sur un excédent surprise de 49 millions, alors que le budget prévoyait un déficit de 847 millions. Le projet de budget 2022, finalement refusé, annonçait pour sa part un déficit de 294 millions et pronostiquait une dette s’établissant à 12,4 milliards. On connaîtra les résultats effectifs de l’année 2022 en mars prochain.



