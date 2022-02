À Genève comme ailleurs en Suisse, le port du masque dans les transports publics reste obligatoire mais plus aux arrêts.

À Genève comme ailleurs en Suisse, le port du masque dans les transports publics reste obligatoire mais plus aux arrêts.

Réuni en séance extraordinaire jeudi matin, le Conseil d’État genevois a fixé les conditions applicables sur le territoire cantonal dès le 17 février concernant les mesures de protection sanitaire. Le gouvernement a repris les allègements décidés mercredi par le Conseil fédéral en les précisant sur quelques points.

Ainsi, outre le maintien du masque dans les transports publics, le Conseil d’État liste les établissements de soins dans lesquels le masque reste d’actualité, principalement pour le personnel. Il s’agit des soins à domicile, des institutions de santé (cliniques et hôpitaux), des foyers et des établissements pour personnes en situation de handicap (EPH). Précision importante: l’obligation ne concerne pas les résidents ou bénéficiaires des foyers, des EMS et des EPH.