Interview de Nathalie Fontanet – «Le Conseil d’État ne déposera pas de nouveau budget» La ministre cantonale des Finances explique comment le gouvernement va gérer l’échec devant le Grand Conseil. Eric Budry

Nathalie Fontanet, la responsable du Département des finances, estime qu’un nouveau budget n’aurait aucune chance de trouver une majorité. PIERRE ALBOUY

Nathalie Fontanet s’attendait à devoir livrer une longue bataille, jeudi et vendredi, pour tenter de convaincre une majorité du Grand Conseil d’adopter un budget pour le Canton en 2022. Il n’en fut rien puisque le refus d’entrer en matière des groupes PLR, PDC, UDC et MCG a rapidement clos le débat. La ministre des Finances livre son analyse sur la crise politique et institutionnelle que représente cet échec et révèle les pistes qu’elle entend suivre pour résoudre ces blocages.