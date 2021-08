Quartier de la Sallaz à Lausanne – Le Conseil d’État envisage de rénover l’ancien bâtiment de la RTS Le gouvernement, qui souhaite installer deux départements à la Sallaz, a soumis un crédit d’études de 400’000 francs à la Commission des finances pour évaluer la faisabilité de la rénovation du bâtiment.

Le Conseil d’État vaudois veut évaluer la faisabilité de la rénovation de l’ancien bâtiment de la RTS (radio) de la Sallaz à Lausanne. Un crédit d’études de 400’000 francs est soumis à la Commission des finances du Grand Conseil, peut-on lire dans les décisions du Conseil d’État.

L’État de Vaud souhaite installer à la Sallaz les activités du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture et du Département des finances et relations extérieures. L’achat du bâtiment à la RTS, pour 55 millions de francs, avait été validé fin 2015 par le parlement vaudois.

Pour mémoire, la radio va quitter les hauts de Lausanne pour rejoindre le nouveau centre média de la RTS, qui devrait ouvrir en 2025 sur le site de l’EPFL.

